WNBA 2024 | alle New York Liberty anche gara-2 contro le Minnesota Lynx

Le New York Liberty conquistano anche gara-2 delle WNBA Finals 2024. 80-66 il punteggio a favore delle newyorkesi sulle Minnesota Lynx, in una gara sostanzialmente sempre condotta anche se a un certo punto quasi buttata via. 21 i punti di Breanna Stewart e i 20 di Betnijah Laney-Hamilton; dall'altra parte 16 di Napheesa Collier e 15 di Courtney Williams. A cominciare benissimo sono le Liberty, anzi è Ionescu, con 8 dei primi 10 punti della franchigia di New York. Ed è ancora lei, insieme a Thornton, a innescare il +10 (31-21) dopo 10?. Ci provano Carleton e Hiedeman a ridurre il divario per Minnesota, ma dall'altra parte arrivano triple a volontà e il 43-27 che poi rimane 49-39 all'intervallo. Il canovaccio non pare cambiare all'inizio del terzo periodo di gioco, ma qualcosa cambia quando Williams e Collier realmente provano a riavvicinare le Lynx fino al -4 dopo metà quarto.

