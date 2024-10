Rinascimento e contemporaneità: la storia di Beatrice Cenci al Teatro Gobetti (Di domenica 13 ottobre 2024) Martedì 15 ottobre 2024, alle ore 19.30, andrà in scena al Teatro Gobetti Cenci – Rinascimento Contemporaneo. Lo spettacolo racconta la storia di Beatrice Cenci, nobildonna appartenente a una delle più influenti famiglie romane del Rinascimento, che nel 1599 viene giustiziata per parricidio, dopo Torinotoday.it - Rinascimento e contemporaneità: la storia di Beatrice Cenci al Teatro Gobetti Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Martedì 15 ottobre 2024, alle ore 19.30, andrà in scena alContemporaneo. Lo spettacolo racconta ladi, nobildonna appartenente a una delle più influenti famiglie romane del, che nel 1599 viene giustiziata per parricidio, dopo

