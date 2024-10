Extraprofitti, ennesimo scontro nella maggioranza. Lega: “Tassiamo le banche, non gli operai”. Tajani (FI): “Roba da Urss” (Di domenica 13 ottobre 2024) È il giorno della marmotta. A poche ore dal varo del Documento programmatico di bilancio la maggioranza torna a spaccarsi sul solito tema: la tassazione dei profitti record delle banche. Andrea Crippa, vice-segretario della Lega, dice che devono “pagare banche e banchieri” e non “gli operai e i cittadini che vivono una vita normale e nemmeno sanno così sia realizzare un extra-profitto”. Il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, reagisce come sempre: non se ne parla, “è una Roba da Unione Sovietica“. Superfluo ricordare che la misura colpirebbe anche la Mediolanum posseduta al 30% dalla Fininvest della famiglia Berlusconi. Stavolta tutto nasce da un’intervista di Crippa ad Affaritaliani.it, che ha commissionato un sondaggio secondo il quale 7 italiani su 10 sono favorevoli a tassare gli extra-profitti delle banche. Ilfattoquotidiano.it - Extraprofitti, ennesimo scontro nella maggioranza. Lega: “Tassiamo le banche, non gli operai”. Tajani (FI): “Roba da Urss” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) È il giorno della marmotta. A poche ore dal varo del Documento programmatico di bilancio latorna a spaccarsi sul solito tema: la tassazione dei profitti record delle. Andrea Crippa, vice-segretario della, dice che devono “pagaree banchieri” e non “glie i cittadini che vivono una vita normale e nemmeno sanno così sia realizzare un extra-profitto”. Il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio, reagisce come sempre: non se ne parla, “è unada Unione Sovietica“. Superfluo ricordare che la misura colpirebbe anche la Mediolanum posseduta al 30% dalla Fininvest della famiglia Berlusconi. Stavolta tutto nasce da un’intervista di Crippa ad Affaritaliani.it, che ha commissionato un sondaggio secondo il quale 7 italiani su 10 sono favorevoli a tassare gli extra-profitti delle

Dissidi in maggioranza - Sisto (FI) : “Extraprofitti? Extraterrestri”. Crippa (Lega) : “Giusto che chi ha guadagnato tanto dia qualcosa in più” - “Non c’è manovra finché non c’è una manovra scritta, condivisa e votata in Consiglio di Ministri. “Credo che, come anche nel diritto, se non ci sono definizioni, non c’è chiarezza di idee, non ci può essere chiarezza di soluzioni”, ha aggiunto. L'articolo Dissidi in maggioranza, Sisto (FI): “Extraprofitti? Extraterrestri”. (Ilfattoquotidiano.it)