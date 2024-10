Calciomercato Juve, idea Beto: può essere un’occasione, ma c’è un altro club di Serie A (Di domenica 13 ottobre 2024) Le ultime sull’interesse della Juventus per Beto, attaccante portoghese dell’Everton e con un passato in Serie A all’Udinese Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’ultima idea della Juventus per rinforzare il reparto d’attacco porterebbe a Beto. Cristiano Giuntoli lo avrebbe infatti già voluto al Napoli e ora potrebbe provare a riportarlo Calcionews24.com - Calciomercato Juve, idea Beto: può essere un’occasione, ma c’è un altro club di Serie A Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Le ultime sull’interesse dellantus per, attaccante portoghese dell’Everton e con un passato inA all’Udinese Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’ultimadellantus per rinforzare il reparto d’attacco porterebbe a. Cristiano Giuntoli lo avrebbe infatti già voluto al Napoli e ora potrebbe provare a riportarlo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma - serve un vice Dovbyk : idea Beto dall'Everton - Artem Dovbyk ha superato un primo momento difficile dopo l`arrivo in Italia e ha già segnato tre reti in campionato e una in Europa League.... (Calciomercato.com)

Idea per l’Appennino pistoiese in crisi da neve : 16 milioni per la nuova funivia. “Unirà Abetone e Corno alle Scale”. Ecco perché non sarà così - Nello studio di fattibilità gli interventi previsti sono descritti come “poco invasivi“: “Lungo tutto il tracciato della linea non sono previsti movimenti terra, ad eccezione degli scavi necessari per la realizzazione dei plinti dei sostegni di linea, né interventi sulle colture arboree con la sola eccezione di un breve tratto prossimo alla stazione di partenza”. (Ilfattoquotidiano.it)