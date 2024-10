New Zealand ha la barca più veloce? Superiorità netta di bolina su Ineos, ma di poppa… (Di sabato 12 ottobre 2024) Team New Zealand si è issata sul 2-0 contro Ineos Britannia nella America’s Cup, controllando la serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. Il Defender è stato impeccabile nel doppio incrocio andato in scena nelle acque di Barcellona, risultando chiaramente superiore rispetto al Challenger of Record e muovendo due passi importanti verso il raggiungimento dei sette successi che consentono di conquistare la Vecchia Brocca. Peter Burling e compagni hanno in mano la barca più veloce: sono impeccabili in bolina, ma è soprattutto la conduzione a fare la differenza, con virate e strambate impeccabili anche con vento leggero, riuscendo a fare meno strada e a essere più brillanti in termini di VMG. Oasport.it - New Zealand ha la barca più veloce? Superiorità netta di bolina su Ineos, ma di poppa… Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Team Newsi è issata sul 2-0 controBritannia nella America’s Cup, controllando la serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. Il Defender è stato impeccabile nel doppio incrocio andato in scena nelle acque di Barcellona, risultando chiaramente superiore rispetto al Challenger of Record e muovendo due passi importanti verso il raggiungimento dei sette successi che consentono di conquistare la Vecchia Brocca. Peter Burling e compagni hanno in mano lapiù: sono impeccabili in, ma è soprattutto la conduzione a fare la differenza, con virate e strambate impeccabili anche con vento leggero, riuscendo a fare meno strada e a essere più brillanti in termini di VMG.

