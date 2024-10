“Il mio cane ha cominciato a defecare palline colorate e siamo andati di corsa dal veterinario, è stato operato”: il video su TikTok è virale (Di sabato 12 ottobre 2024) Iniziamo con lo spiegare cosa sono gli Orbeez, ovvero piccole palline colorate che diventano più grandi se immerse in acqua e con le quali i bambini posso giocare. Perché ne parliamo? Per via di una storia che arriva dal Colorado e ha come protagonista un cane. Chiunque abbia il privilegio di vivere con un amico a quattro zampe sa che si tratta di animali curiosi e il video virale postato su TikTok lo conferma. ” “Niente di nuovo dal veterinario”, si legge nella disdascalia. In poche parole, l’umano ha capito che il suo cane non stava granché quando l’animale ha fatto i suoi bisogni ed è uscita una pioggia di palline arcobaleno: “Gli incidenti capitano, e i cani sono velocissimi, ragazzi! Ha avuto bisogno di un intervento chirurgico per rimuovere il resto, ma ora è sulla via della guarigione”, dice l’utente @larenmciaren in un commento. E ancora: “Ne ha mangiate tante. Ilfattoquotidiano.it - “Il mio cane ha cominciato a defecare palline colorate e siamo andati di corsa dal veterinario, è stato operato”: il video su TikTok è virale Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Iniziamo con lo spiegare cosa sono gli Orbeez, ovvero piccoleche diventano più grandi se immerse in acqua e con le quali i bambini posso giocare. Perché ne parliamo? Per via di una storia che arriva dal Colorado e ha come protagonista un. Chiunque abbia il privilegio di vivere con un amico a quattro zampe sa che si tratta di animali curiosi e ilposulo conferma. ” “Niente di nuovo dal”, si legge nella disdascalia. In poche parole, l’umano ha capito che il suonon stava granché quando l’animale ha fatto i suoi bisogni ed è uscita una pioggia diarcobaleno: “Gli incidenti capitano, e i cani sono velocissimi, ragazzi! Ha avuto bisogno di un intervento chirurgico per rimuovere il resto, ma ora è sulla via della guarigione”, dice l’utente @larenmciaren in un commento. E ancora: “Ne ha mangiate tante.

