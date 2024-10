Harris pubblica la cartella clinica per mettere pressione a Trump: “Salute perfetta” (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Kamala Harris "gode di Salute eccellente". Sono queste le conclusioni della lettera che il medico personale della vice L'articolo Harris pubblica la cartella clinica per mettere pressione a Trump: “Salute perfetta” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Harris pubblica la cartella clinica per mettere pressione a Trump: “Salute perfetta” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Kamala"gode dieccellente". Sono queste le conclusioni della lettera che il medico personale della vice L'articololaper: “” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

