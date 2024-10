Genova, l’odio senza vergogna di chi vorrebbe negare il ricordo di Norma Cossetto (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott – Non c’è fine al vortice di odio e risentimento dell’antifascismo militante, a farne le spese è – ancora una volta – il ricordo di Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana sequestrata, torturata, violentata e infine gettata in una foiba dai partigiani comunisti slavi. A Genova distrutta la targa in ricordo di Norma Cossetto Domani, domenica 13 ottobre, si svolgerà a Genova la manifestazione, promossa dal Comitato 10 Febbraio, “Una rosa per Norma Cossetto”. Una manifestazione giunta alla sua sesta edizione e che ha già coinvolto centinaia di città italiane e non solo. Tuttavia nel capoluogo ligure c’è ancora chi vorrebbe seppellire la storia di Norma nel silenzio, tanto da deturpare e vandalizzare la targa a lei dedicata. Ilprimatonazionale.it - Genova, l’odio senza vergogna di chi vorrebbe negare il ricordo di Norma Cossetto Leggi tutta la notizia su Ilprimatonazionale.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott – Non c’è fine al vortice di odio e risentimento dell’antifascismo militante, a farne le spese è – ancora una volta – ildi, la giovane studentessa istriana sequestrata, torturata, violentata e infine gettata in una foiba dai partigiani comunisti slavi. Adistrutta la targa indiDomani, domenica 13 ottobre, si svolgerà ala manifestazione, promossa dal Comitato 10 Febbraio, “Una rosa per”. Una manifestazione giunta alla sua sesta edizione e che ha già coinvolto centinaia di città italiane e non solo. Tuttavia nel capoluogo ligure c’è ancora chiseppellire la storia dinel silenzio, tanto da deturpare e vandalizzare la targa a lei dedicata.

