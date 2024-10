Qualificazioni Mondiali: riscatto per il Brasile, pari per l’Argentina (Di venerdì 11 ottobre 2024) Rilancio Brasile, frenata Argentina, cade la Colombia. Negli incontri validi per la nona giornata del girone sudamericano di qualificazione al Mondiale, la nazionale verdeoro torna al successo espugnando in rimonta Santiago del Cile (1-2). Igor Jesus e Luiz Enrique rimontano l’iniziale vantaggio siglato da Eduardo Vargas. L’Albiceleste capolista del girone non va oltre il pari in Venezuela (1-1): apre Otamendi, i padroni di casa rispondono con Rondon. Non ne approfitta la Colombia che si arrende in Bolivia: nonostante il rosso dopo 20 minuti a Cuellar i ‘Tiahuanacos’ si impongono 1-0 con il gol di Miguelito. Finisce a reti inviolate Ecuador-Paraguay. Lapresse.it - Qualificazioni Mondiali: riscatto per il Brasile, pari per l’Argentina Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Rilancio, frenata Argentina, cade la Colombia. Negli incontri validi per la nona giornata del girone sudamericano di qualificazione al Mondiale, la nazionale verdeoro torna al successo espugnando in rimonta Santiago del Cile (1-2). Igor Jesus e Luiz Enrique rimontano l’iniziale vantaggio siglato da Eduardo Vargas. L’Albiceleste capolista del girone non va oltre ilin Venezuela (1-1): apre Otamendi, i padroni di casa rispondono con Rondon. Non ne approfitta la Colombia che si arrende in Bolivia: nonostante il rosso dopo 20 minuti a Cuellar i ‘Tiahuanacos’ si impongono 1-0 con il gol di Miguelito. Finisce a reti inviolate Ecuador-Paraguay.

