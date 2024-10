Premio Nobel per la pace, messaggio contro il nucleare: assegnato all’associazione Nihon Hidankyo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Per il Comitato norvegese che ha assegnato il Premio Nobel la questione del nucleare è un tema caldo, anche per questo è stata scelta l'associazione giapponese L'articolo Premio Nobel per la pace, messaggio contro il nucleare: assegnato all’associazione Nihon Hidankyo proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Premio Nobel per la pace, messaggio contro il nucleare: assegnato all’associazione Nihon Hidankyo Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Per il Comitato norvegese che hailla questione delè un tema caldo, anche per questo è stata scelta l'associazione giapponese L'articoloper lailproviene da Il Difforme.

