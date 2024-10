Per accedere ai siti porno e ai siti di gioco online serve lo Spid | ecco cosa cambia

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Giro stretto di vite sull’accesso aie in generale aivietati ai minori di 18 anni, che finora erano facilmente accessibili. Bastava infatti dichiarare di essere maggiorenni e così, anche i minorenni, potevano tranquillamente navigare su, piattaforme di giochi d’azzardo e in generalecon contenuti di violenza e poco adatti a ragazzini al di sotto dei 18 anni. Tutto questo non sarà possibile dal 2025, quando entrerà in vigore un nuovo sistema per impedire ai minorenni dinon adatti alla loro età. Ogni utente dovrà dimostrare di aver compiuto 18 anni e in questa direzione si stanno muovendo anche Francia e Spagna, alla luce della deriva sociale dei giovani che sta riguardando non solo l’Italia, ma in generale tanti altri paesi.