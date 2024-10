Morì a Ristradelle, il caso di Helenia si riapre: la Corte d'Appello dispone una nuova perizia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una nuova perizia e un caso che si riapre. È quello della morte di Helenia Rapini, la giovane dipendente di Enpa che perse la vita in un incidente stradale nel novembre del 2019. Questa mattina presso la Corte d'Appello di Firenze, si è tenuta la prima udienza del procedimento di secondo Arezzonotizie.it - Morì a Ristradelle, il caso di Helenia si riapre: la Corte d'Appello dispone una nuova perizia Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Unae unche si. È quello della morte diRapini, la giovane dipendente di Enpa che perse la vita in un incidente stradale nel novembre del 2019. Questa mattina presso lad'di Firenze, si è tenuta la prima udienza del procedimento di secondo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ucciso dall'esercito israeliano il capo della Jihad islamica palestinese - ROMA (ITALPRESS) - Israele afferma di aver ucciso il capo del gruppo terroristico palestinese della Jihad islamica nel campo profughi di Nur Shams nella Cisgiordania centrale in un attacco aereo ieri. (corrierediarezzo.it)

Arezzo, il giorno di Helenia: in appello l'automobilista dello scontro mortale assolto per colpo di sonno patologico - Il volto di Helenia è diventato un’icona. Non esce mai dai social, è al centro di eventi di musica e solidarietà portati avanti dal fratello dj Gianni. E torna di nuovo sotto i riflettori della cronac ... (corrierediarezzo.it)

Morì dopo il frontale con un Suv. Attesa la sentenza per Helenia - È in calendario venerdì 11 ottobre il processo di appello sul caso di Helenia Rapini, la 29enne aretina che perse la vita in un incidente stradale a Ristradelle. Era il 6 novembre del 2019. L’uomo all ... (lanazione.it)