Ilgiorno.it - Lario oltre il limite. Piazza Cavour allagata nonostante le paratie

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il lago di Como ha superato la quota di esondazione nel tardo pomeriggio di ieri, attestandosi a 121 centimetri sopra lo zero idrometrico, uno in più rispetto al livello minimo di. La mobilitazione in città però è iniziata fin dalla prima mattinata, quando una delle carreggiate della strada che costeggia il lungolago è finita sott’acqua, ma per colpa della pioggia che si è accumulata. Non è la prima volta che succede, era capitato anche nelle scorse settimane ma i tecnici della Regione avevano chiarito che il problema sarebbe stato risolto una volta terminati i lavori delle, ancora in fase di ultimazione.