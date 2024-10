Zonawrestling.net - La WWE è ormai irraggiungibile

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il ritorno in pompa magna di un evento storico, quale Bad Blood, ha mostrato quanto questa WWE sia capace di show sublimi. Questa nuova versione della Compagnia è diventata qualcos’altro, al di là del semplice pro-wrestling. In azienda miliardaria capace di creare storie, esplicitate settimanalmente nei suoi show, magnificate da una regia alle volte degna dei migliori film di Hollywood. Non siamo ancora al cinema, e forse non lo saremo mai (per fortuna). Ma i racconti che la WWE ci propone sono all’altezza di qualsiasi serie tv “mangiasoldi” pubblicizzate sulle varie piattaforme di streaming. Sia per qualità che per effetti scenici. La tendenza di creare storie a lungo termine, tuttavia, non è mai stata una prerogativa della “vecchia” gestione, quanto più della “nuova”.