Frana di Arienzo sindaco premia Comandante vigili fuoco Caserta

Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Arienzo (Caserta) Giuseppe Guida ha premiato il Comandante dei vigili del fuoco di Caserta, Paolo Massimi, per "l'impegno straordinario e il tempestivo e coraggioso intervento durante gli allagamenti che hanno colpito il comune lo scorso 27 agosto".    In quell'occasione, i vigili del fuoco sono riusciti a salvare due vite, tra cui una persona disabile, rimaste intrappolate nelle proprie abitazioni invase dall'acqua e dal fango.    "Siamo profondamente grati ai vigili del fuoco per il loro prezioso contributo; hanno compiuto un gesto di eroismo che ha commosso l'intera comunità di Arienzo", ha affermato con emozione il sindaco Guida durante la cerimonia di consegna della targa al Comandante Massimi.    L'alluvione del 27 agosto colpì anche il vicino comune di San Felice a Cancello, causando due vittime.

