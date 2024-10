Anteprima24.it - FOTO/ L’Arma dei Carabinieri festeggia i 97 anni dell’ex appuntato Domenico Greco

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna, a Torchiara, in occasione deimenti per il 97° compleanno dell’-in congedo-, nato a Torchiara nel 1927, il Comandante della Compagniadi Agropoli, Cap. Giuseppe Colella, ed il Comandante della locale Stazione, Luogotenente Cristiano Franco, gli hanno personalmente consegnato una lettera di auguri del Comandante Interregionale“Ogaden”, Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci, che ha voluto così ringraziarlo e rendergli onore per il suo periodo già trascorso in divisa al servizio delle Istituzioni.