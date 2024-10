Calciomercato Milan, Tiago Santos ancora nel mirino di Moncada per gennaio. Le ultime (Di venerdì 11 ottobre 2024) Calciomercato Milan, cercasi terzini: il profilo di Tiago Santos piace ancora tanto a Moncada e Furlani. Le ultime per gennaio Il mercato è ancora, e sarà, un argomento piuttosto attuale tra le mura del Milan, che viste le difficoltà di questo inizio stagione, è la squadra che già più sta pensando a correre ai ripari nella sessione invernale di gennaio. Uno dei reparti colpiti da una sorta di crisi, è ovviamente la zona d’azione del terzino destro. Molti tifosi non hanno preso bene la cessione di Kalulu, risorsa che poteva essere utile nel corso della lunga e impegnativa stagione. L’arrivo di Emerson Royal non ha ancora ne placato gli animi, ne messo in cassaforte quella zona di campo. Inoltre Davide Calabria è ormai sempre più lontano dal ruolo di insostituibile di qualche stagione fa. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Tiago Santos ancora nel mirino di Moncada per gennaio. Le ultime Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), cercasi terzini: il profilo dipiacetanto ae Furlani. LeperIl mercato è, e sarà, un argomento piuttosto attuale tra le mura del, che viste le difficoltà di questo inizio stagione, è la squadra che già più sta pensando a correre ai ripari nella sessione invernale di. Uno dei reparti colpiti da una sorta di crisi, è ovviamente la zona d’azione del terzino destro. Molti tifosi non hanno preso bene la cessione di Kalulu, risorsa che poteva essere utile nel corso della lunga e impegnativa stagione. L’arrivo di Emerson Royal non hane placato gli animi, ne messo in cassaforte quella zona di campo. Inoltre Davide Calabria è ormai sempre più lontano dal ruolo di insostituibile di qualche stagione fa.

