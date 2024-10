Aumenta la spesa media mensile per le famiglie fino a 2 738 euro +43%

Aumenta la spesa media mensile per le famiglie, fino a 2.738 euro (+4,3%) (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le famiglie italiane spendono sempre di più, ma per meno articoli. Secondo i dati dell’Istat, nel 2023 la spesa media mensile per nucleo familiare è schizzata fino a 2.738 euro, segnando un incremento del +4,3% rispetto all’anno precedente. La cifra però non corrisponde a un maggiore potere d’acquisto. Al contrario, a fronte dell’aumento si spesa, si compra meno. Il motivo? L’inflazione continua a mordere, rosicchiando risparmi e capacità di spesa delle famiglie. Continua l’aumento dei prezzi Se da un lato vediamo crescere i numeri sulla spesa media mensile, dall’altro i carrelli della spesa sono sempre più vuoti. Infatti l’aumento della spesa mensile non corrisponde a un aumento dei consumi, quanto più a una contrazione. L’inflazione, con un +5,9%, ha infatti eroso il potere d’acquisto, facendo scendere la capacità reale di spesa dell’1,5%. Quifinanza.it - Aumenta la spesa media mensile per le famiglie, fino a 2.738 euro (+4,3%) Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Leitaliane spendono sempre di più, ma per meno articoli. Secondo i dati dell’Istat, nel 2023 laper nucleo familiare è schizzataa 2.738, segnando un incremento del +4,3% rispetto all’anno precedente. La cifra però non corrisponde a un maggiore potere d’acquisto. Al contrario, a fronte dell’aumento si, si compra meno. Il motivo? L’inflazione continua a mordere, rosicchiando risparmi e capacità didelle. Continua l’aumento dei prezzi Se da un lato vediamo crescere i numeri sulla, dall’altro i carrelli dellasono sempre più vuoti. Infatti l’aumento dellanon corrisponde a un aumento dei consumi, quanto più a una contrazione. L’inflazione, con un +5,9%, ha infatti eroso il potere d’acquisto, facendo scendere la capacità reale didell’1,5%.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Guerra - la mediazione di Erdogan : guerra sospesa nelle zone invase e Ucraina subito nella Nato - L’ultima iniziativa di mediazione del presidente turco punta su due elementi fondamentali: il “congelamento” del conflitto nelle zone occupate dalla Russia e la protezione garantita dalla Nato per il resto del territorio ucraino. I negoziati di pace si presentano perciò complessi, ma si tratta anche di un passo avanti che con qualche modifica potrebbe funzionare. (Thesocialpost.it)

Libri scolastici - Confesercenti : «Spesa media per le famiglie piacentine di circa 250 euro» - Libri scolastici, per Confesercenti la spesa media per le famiglie piacentine è di circa 250 euro a studente. Lo afferma l’associazione di categoria unitamente a Sil (Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai), in vista della prima campanella del nuovo anno scolastico. «Dopo una fine estate... (Ilpiacenza.it)

Assicurazione auto - ad Arezzo il premio cala del 10 per cento. Ecco la spesa media - Un calo sostanziale per i premi delle assicurazioni auto nello scorso mese di luglio. Secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it - Assicurazione.it benché in Toscana siano aumentati del 5% su base semestrale arrivando a 671,58 euro, vale a dire circa 32 euro in più rispetto a gennaio 2024, da... (Arezzonotizie.it)