'Acque senza veleni', a Bari arriva la campagna di Greenpeace contro gli Pfas (Di venerdì 11 ottobre 2024) arriva in Puglia la spedizione "Acque senza veleni" di Greenpeace, per prelevare e analizzare l'acqua potabile in diverse città e controllarne la qualità, alla ricerca di Pfas (sostanze poli e perfluoroalchiliche) agenti chimici conosciuti come "inquinanti eterni" e pericolosi per la salute. In Baritoday.it - 'Acque senza veleni', a Bari arriva la campagna di Greenpeace contro gli Pfas Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)in Puglia la spedizione "" di, per prelevare e analizzare l'acqua potabile in diverse città ellarne la qualità, alla ricerca di(sostanze poli e perfluoroalchiliche) agenti chimici conosciuti come "inquinanti eterni" e pericolosi per la salute. In

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Una disciplina che arriva dall’Inghilterra - senza contatto fisico e praticabile a tutte le età. ’Calcio camminato’ - la novità Opes - Le partite si svolgono ad un ritmo più lento, riducendo il rischio di infortuni, è aperto a persone di tutte le età e livelli di abilità e ciò comporta che il calcio camminato offra un’opportunità eccezionale per mantenere e migliorare la salute fisica e mentale, prerogativa di tutti gli sport. . Le regole sono semplici: si gioca in 6 contro 6 in un campo di dimensioni di 40 x 20, si possono ... (Sport.quotidiano.net)

L’uragano Milton è arrivato in Florida : ci sono diversi morti e milioni di case senza elettricità - L’uragano ha strappato via il tetto dello stadio dei Tampa Bay Rays. I morti si sarebbero trovati in una residenza per pensionati al momento del passaggio di un tornado collegato alla tempesta. In preparation for tonight’s landfall, I have approved emergency declaration requests from the State and the Seminole Tribe of Florida. (Lettera43.it)

L’uragano Milton è arrivato in Florida : case distrutte - 2 milioni senza luce - i primi morti - “Invito chiunque si trovi nella traiettoria dell’uragano a trovare un riparo sicuro, seguendo le indicazioni delle autorità: spesso una manciata di miglia può fare la differenza tra la vita e la morte”, ha affermato Joe Biden a poche ore dall’impatto di Milton sul suolo americano. Lo sceriffo capo di St. (Metropolitanmagazine.it)