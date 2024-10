Ilrestodelcarlino.it - Un durantino oltre il Circolo polare. L’avventura di Meliffi tra le nevi

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Sabato, nella Sala Volponi di Urbania, Giacomoracconterà il suo incredibile viaggioilartico. Attraverso immagini e filmati, l’alpinista dell’Eagle Team del Clup aplino italiano descriveràche lo ha visto percorrere, insieme all’amico Dario Eynard, 156 chilometri sugli sci nel Parco nazionale Sarek, nella Lapponia svedese. Giacomo ha 29 anni, è nato a Urbania e pratica alpinismo da 7 anni, scalando vette in giro per il mondo. Sta studiando per diventare guida alpina e tra i suoi progetti c’è una spedizione in Patagonia a febbraio 2025. "Da tempo sognavo una traversata– dice –. Sono sempre stato affascinato da quei paesaggi letti nei racconti degli esploratori artuci e dai viaggi in slitta per i ghiacci. Poi volevo conoscere da vicino il popolo Sami, che erroneamente chiamiamo lapponi, così a marzo ho convinto anche Dario".