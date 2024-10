Tragedia in Italia, bimba di 12 anni investita da un treno (Di giovedì 10 ottobre 2024) Social. Tragedia in Italia, bimba di 12 anni investita da un treno. Nella giornata di oggi, 10 Ottobre 2024, sono stati diversi gli incidente sui binari. Prima un uomo è stato investito sui binari della linea Roma-Napoli, poi un bimba di 12 anni è stata travolta da un altro treno su una linea ferroviaria del Nord Italia. Vediamo una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti. Tvzap.it - Tragedia in Italia, bimba di 12 anni investita da un treno Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Social.indi 12da un. Nella giornata di oggi, 10 Ottobre 2024, sono stati diversi gli incidente sui binari. Prima un uomo è stato investito sui binari della linea Roma-Napoli, poi undi 12è stata travolta da un altrosu una linea ferroviaria del Nord. Vediamo una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti.

