Ilrestodelcarlino.it - Spal, c’è un nuovo ricorso: "Per i fondi Mediapro"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono passati circa quattro mesi dal– poi respinto dalla Corte federale d’Appello – presentato dallacon l’obiettivo di ridurre la penalizzazione di tre punti in classifica. Per il club biancazzurro è ancora tempo di ricorsi, stavolta al Collegio di Garanzia dello Sport contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), puntando il dito contro il sistema di distribuzione dei proventi che fanno riferimento alla transazione con, sui diritti audiovisivi del campionato di serie A per il triennio 2018-2021. Ricordiamo che in quel periodo laha giocato nel massimo torneo del calcio italiano nelle stagioni 2018-19 e 2019-20. Oltre alla società di via Copparo, contestano le regole del gioco anche Parma e Crotone che hanno presentato un analogoper fare valere i propri diritti.