Salute ritorna il progetto ' One health' di educazione civica digitale a scuola

Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) - Al via la seconda fase di 'One health: i tanti volti della sostenibilità', l'iniziativa di educazione civica digitale promossa e ideata da Medtronic, azienda leader nel settore delle tecnologie e soluzioni per la Salute, dedicata agli insegnanti e agli studenti dai 13 ai 18 anni, che ha l'obiettivo di educare a una maggiore consapevolezza sulla correlazione tra Salute, cambiamenti climatici, stili di vita sostenibili, innovazione e inclusione sociale. Il progetto - si legge in una nota - è in collaborazione con Altis, Graduate school of sustainable management dell'università Cattolica del Sacro Cuore, l'associazione Leads, Donne leader in Sanità, Cittadinanzattiva e civicamente, società benefit che ha creato la piattaforma educazionedigitale.

