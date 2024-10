Padova, grave 12enne investita da treno (Di giovedì 10 ottobre 2024) 19.35 Una ragazza di 12 anni è in condizioni gravissime dopo essere stata investita sui binari da un treno merci in transito nei pressi di Padova. Il macchinista ha immediatamente fermato il treno e ha chiamato i soccorsi. La ragazza è stata portata al pronto soccorso pediatrico di Padova dove è ricoverata in prognosi riservata. La Polizia sta conducendo le indagini per stabilire la dinamica dell'incidente, se la 12enne fosse sola lunga i binari o se fosse con altre persone. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) 19.35 Una ragazza di 12 anni è in condizioni gravissime dopo essere statasui binari da unmerci in transito nei pressi di. Il macchinista ha immediatamente fermato ile ha chiamato i soccorsi. La ragazza è stata portata al pronto soccorso pediatrico didove è ricoverata in prognosi riservata. La Polizia sta conducendo le indagini per stabilire la dinamica dell'incidente, se lafosse sola lunga i binari o se fosse con altre persone.

