Omicidio della psicoterapeuta Letizia Girolami: tutto sarebbe nato per una lite su pulcini spariti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il racconto durante l'interrogatorio di Irfan Rana Mohamed, 37enne pachistano ex fidanzato della figlia della vittima arrestato dai carabinieri con l'ipotesi di Omicidio volontario. Avrebbe detto di aver colpito con una vanga Letizia Girolami dopo una lite su dei pulcini spariti dopo il temporale. Fanpage.it - Omicidio della psicoterapeuta Letizia Girolami: tutto sarebbe nato per una lite su pulcini spariti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il racconto durante l'interrogatorio di Irfan Rana Mohamed, 37enne pachistano ex fidanzatofigliavittima arrestato dai carabinieri con l'ipotesi divolontario. Avrebbe detto di aver colpito con una vangadopo unasu deidopo il temporale.

Omicidio Letizia Girolami - l’ex della figlia la uccide a bastonate - poi prende un treno per crearsi un alibi - Gli inquirenti stanno cercando di comprendere il vero movente del delitto, indagando sulle tensioni che si erano create tra l’uomo e la famiglia della sua ex, che lo stava ospitando in attesa di una sistemazione. L’uomo di 37 anni ha confessato il delitto davanti al pm e resta ora in carcere. Leggi anche: Letizia Girolami trovata morta in un campo: confessa l’ex fidanzato della figlia. (Thesocialpost.it)

I pavoni - i problemi in casa e la furia di Mohamed : i retroscena dell'omicidio di Letizia Girolami - Impugnando il bastone, guardando in faccia la vittima, l'avrebbe colpita con violenza. E' stata uccisa così, a. . . Sulla fronte, sul volto. Avrebbe raccolto da terra un grosso pezzo di legno, trovato in quell'ampia area verde da 5mila metri quadri davanti a casa, limitrofa ai boschi. . Più e più volte. (Arezzonotizie.it)

Letizia Girolami - psicoterapeuta romana trovata morta a Foiano : ha confessato l'omicidio l'ex fidanzato della figlia - Irfan Rana Mohamed ha confessato l'omicidio di Letizia Girolami la donna scomparsa dalla sua casa di Foiano della Chiana (Arezzo) nel pomeriggio di sabato 5 ottobre. Si tratta di un... (Ilmattino.it)

Omicidio Letizia Girolami - psicoterapeuta uccisa dall'ex pakistano della figlia - procura : “Colpo violento al volto con un bastone” - L’uomo risulta domicilia . L'ex fidanzato della figlia di origini pakistane, il 37enne Irfan Ranamuhaned, ha confessato l'omicidio. La scorsa domenica era stato ritrovato il corpo senza vita della 72enne Letizia Girolami, una psicoterapeuta spirituale romana, uccisa con un “violento colpo alla testa”. (Ilgiornaleditalia.it)

Omicidio Letizia Girolami ad Arezzo - fermato ex fidanzato della figlia : la donna è stata colpita alla testa - Per l'omicidio di Letizia Girolami in provincia di Arezzo è stato fermato l'ex fidanzato della figlia: la donna è stata colpita con un bastone. (Notizie.virgilio.it)