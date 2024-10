Mister Movie | Rosamund Pike e Sacha Baron Cohen protagonisti della commedia romantica “Ladies First” su Netflix (Di giovedì 10 ottobre 2024) Netflix ha annunciato che Rosamund Pike e Sacha Baron Cohen saranno i protagonisti della nuova commedia romantica “Ladies First”, adattamento del film francese del 2018 “Je Ne Suis Pas Un Homme Facile” diretto da Eleonore Pourriat. Il film racconta la storia di un donnaiolo impenitente che si ritrova in una realtà alternativa dominata da un Mistermovie.it - Mister Movie | Rosamund Pike e Sacha Baron Cohen protagonisti della commedia romantica “Ladies First” su Netflix Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)ha annunciato chesaranno inuova”, adattamento del film francese del 2018 “Je Ne Suis Pas Un Homme Facile” diretto da Eleonore Pourriat. Il film racconta la storia di un donnaiolo impenitente che si ritrova in una realtà alternativa dominata da un

Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike - guerra dei sessi nel film Netflix Ladies First - Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike torneranno a sfodera le loro doti brillanti nella commedia Netflix Ladies First, diretta da Thea Sharrock. La sceneggiatura è firmata da Katie Silberman e Natalie Krinsky. Liza Chasin produce il film per 3dot insieme a Eleonore Dailly, Edouard de Lachomette …. In Ladies First Sacha Baron Cohen interpreterà un impenitente donnaiolo e sciovinista che si ritrova in ... (Movieplayer.it)

