Meteo, cambio immediato e addio maltempo. La previsione di Giuliacci per il weekend (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il secondo weekend di ottobre vedrà dei cambiamenti rispetto al Meteo degli ultimi giorni, con stravolgimenti in tutto il Paese. A snocciolare le previsioni del tempo è il colonnello Mario Giuliacci: “Al Nord si esaurirà la fase di maltempo, con le nubi che già lasceranno spazio ad ampie schiarite, mentre le ultime piogge bagneranno l'estremo Nordest a inizio giornata. Sabato 12 ottobre è possibile il temporaneo ritorno di qualche piovasco in Valle d'Aosta, Liguria e Piemonte, ma nel complesso il fine settimana risulterà asciutto e a tratti soleggiato in gran parte del Nord. Anche nelle regioni centrali l'ultima parte della settimana porterà prevalenza di tempo bello, anche se le giornate saranno più fresche”. Ma non è finita qui. Ecco quanto si legge su MeteoGiuliacci. Iltempo.it - Meteo, cambio immediato e addio maltempo. La previsione di Giuliacci per il weekend Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il secondodi ottobre vedrà dei cambiamenti rispetto aldegli ultimi giorni, con stravolgimenti in tutto il Paese. A snocciolare le previsioni del tempo è il colonnello Mario: “Al Nord si esaurirà la fase di, con le nubi che già lasceranno spazio ad ampie schiarite, mentre le ultime piogge bagneranno l'estremo Nordest a inizio giornata. Sabato 12 ottobre è possibile il temporaneo ritorno di qualche piovasco in Valle d'Aosta, Liguria e Piemonte, ma nel complesso il fine settimana risulterà asciutto e a tratti soleggiato in gran parte del Nord. Anche nelle regioni centrali l'ultima parte della settimana porterà prevalenza di tempo bello, anche se le giornate saranno più fresche”. Ma non è finita qui. Ecco quanto si legge su

