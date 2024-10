LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: gli emiliani cercano i primi punti (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla DIRETTA LIVE di ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna, seconda giornata dell’Eurolega di basket 2024! Le V-nere cercano il pronto riscatto dopo il ko rimediato la settimana scorsa all’esordio contro l’Efes Istanbul (67-76) per rialzare subito la testa all’inizio di una lunga stagione europea. I bianconeri sono poi attesi dal primo doppio turno della settimana prossima con l’impegno casalingo martedì sera contro lo Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri, seguito poi dalla trasferta nel Principato di Monaco contro l’AS di Mike James. Oasport.it - LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: gli emiliani cercano i primi punti Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladi, seconda giornata dell’di! Le V-nereil pronto riscatto dopo il ko rimediato la settimana scorsa all’esordio contro l’Efes Istanbul (67-76) per rialzare subito la testa all’inizio di una lunga stagione europea. I bianconeri sono poi attesi dal primo doppio turno della settimana prossima con l’impegno casalingo martedì sera contro lo Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri, seguito poi dalla trasferta nel Principato di Monaco contro l’AS di Mike James.

LIVE – ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - Ora, una sfida molto interessante, visto che la squadra di Lione ha sì perso all’esordio, ma ha ceduto di pochi punti in trasferta contro il Maccabi, dimostrandosi quindi un avversario da non sottovalutare. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO COME VEDERE L’EUROLEGA IN DIRETTA PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 ASVEL VILLEURBANNE-VIRTUS ... (Sportface.it)

