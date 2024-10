LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: Luna Rossa limita i danni nella regata vinta da Alinghi (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:15 Per la terza ed ultima posizione utile al passaggio in semifinale si profila una bella sfida tra svizzere e neozelandesi, mentre Orient Express ed American Magic sembrano destinate a dover salutare la città catalana. 13:11 Luna Rossa cercherà la qualificazione matematica già con la prossima regata. Le azzurre vantano 16 punti di margine su New Zealand e sono ad un passo dalle semifinali. 13:07 Vista la situazione del vento il comitato di regata decide nuovamente di posticipare le prossime regate alle 14.10. Stavolta non sono previsti repentini cambi di programma a causa del perdurare di condizioni al disotto del marginal foil. Oasport.it - LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: Luna Rossa limita i danni nella regata vinta da Alinghi Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:15 Per la terza ed ultima posizione utile al passaggio in semifinale si profila una bella sfida tra svizzere e neozelandesi, mentre Orient Express ed American Magic sembrano destinate a dover salutare la città catalana. 13:11cercherà la qualificazione matematica già con la prossima. Le azzurre vantano 16 punti di margine su New Zealand e sono ad un passo dalle semifinali. 13:07 Vista la situazione del vento il comitato didecide nuovamente di posticipare le prossime regate alle 14.10. Stavolta non sono previsti repentini cambi di programma a causa del perdurare di condizioni al disotto del marginal foil.

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : cominciano le ultime regate del gruppo A per Luna Rossa! - Appuntamento alle 14. 11:10 Iniziano purtroppo i rinvii. 00 per la conclusione delle regate di flotta del gruppo A con Luna Rossa. 00. 10:57 Luna Rossa torna nelle acqua catalane per difendere la prima posizione del girone dedicato ai team ufficiali della Coppa America in quest’esordio della competizione femminile. (Oasport.it)