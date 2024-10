Sport.quotidiano.net - La Vis lavora per migliorare la fase offensiva. Cross e tiro sono i temi di mister Stellone

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Se la vittoria per la prima squadra manca da ben quattro giornate, non così per le giovanili. È Infatti la Primavera, che con una roboante vittoria casalinga per 4 a 2 contro la Torres si porta in testa alla classifica del proprio campionato. La strada è ancora lunga ma se chi ben comincia è a metà dell’ opera, i ragazzi diAlberto Mariani con due vittorie ed un pareggio nelle prime tre gare stagionali posguardare con ottimismo questo nuovo avvio di campionato. Vittoria, quella della Primavera che si va ad aggiungere a quella casalinga della Juniores, per 2 a 1 contro il Castelfidardo e a quella del campionato provinciale del under 17. Questi ultimistati veri e propri dominatori del campo e siimposti con un insolito 12-0 contro la forsempronese.