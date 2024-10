Sport.periodicodaily.com - Croazia-Scozia: le probabili formazioni

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Gara valida per la terza giornata del gruppo 1 di Lega A di Nations League 2024/2025. In palio punti pesanti per la qualificazione delle due squadre che devono rimediare ad inizio difficile.si giocherà sabato 12 ottobre 2024 alle ore 18 presso lo stadio Maksimir di Zagabria.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Una vittoria e una sconfitta per i croati nel loro cammino di Nations League. L’avventura è iniziata con una sconfitta in Portogallo per 2-1, per poi proseguire con il successo di misura sulla Polonia. La Nazionale di Dalic cerca ora quella continuità necessaria per fare strada in una competizione che l’ha vista finalista nella passata edizione. Il gran bel gioco messo in mostra dagli scozzesi non è stato accompagnato fin quì dai risultati.