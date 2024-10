Bmw e Mercedes crollano in Cina: il preoccupante calo di vendite dei due colossi dell'auto (Di giovedì 10 ottobre 2024) crollano le vendite di Bmw e Mercedes in Cina. Segno che i costruttori europei fanno ormai molta fatica a fare breccia tra i consumatori cinesi a causa della concorrenza sempre più agguerrita dei produttori locali. Difficoltà che potrebbero aggravare una situazione già difficile per l'industria Europa.today.it - Bmw e Mercedes crollano in Cina: il preoccupante calo di vendite dei due colossi dell'auto Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)ledi Bmw ein. Segno che i costruttori europei fanno ormai molta fatica a fare breccia tra i consumatori cinesi a causaa concorrenza sempre più agguerrita dei produttori locali. Difficoltà che potrebbero aggravare una situazione già difficile per l'industria

Bmw e Mercedes - crollano gli ordini in Cina : vendite in calo del 30 per cento - Uno stand Bmw a una fiera dell’auto a Pechino (Getty Images). Il crollo maggiore lo hanno fatto registrare Bmw e Mercedes-Benz Group. Calo del 30 per cento I dati del terzo trimestre hanno evidenziato che le consegne di auto prodotte dai due marchi sono scesi di quasi il 30 per cento. Nei primi due trimestri, invece, si era fermato al 5. (Lettera43.it)