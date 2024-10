Uragano Milton verso la Florida, le foto impressionanti catturate dalla Stazione Spaziale Internazionale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La costa occidentale della Florida si sta preparando per l’arrivo dell’Uragano Milton, con quasi di 7.3 milioni di persone che sono state invitate a lasciare la zona, in una delle più grandi evacuazioni nella storia dello stato. Secondo l’ultimo aggiornamento del National Hurricane Center, l’Uragano dovrebbe arrivare a terra già alle 23 di mercoledì sera (le 5 di giovedì in Italia) o entro le prossime 12 ore, da qualche parte vicino a Sarasota. Con solo 12 ore rimanenti sull’acqua, Milton probabilmente atterrerà ancora come un grande Uragano con una forza di categoria 3 o 4 sulla scala Saffir-Simpson, dove il massimo è 5. Il presidente Joe Biden l’ha definita «la tempesta del secolo». «È diversa da qualsiasi cosa abbiamo visto prima», gli ha fatto eco la vicepresidente Kamala Harris. Lettera43.it - Uragano Milton verso la Florida, le foto impressionanti catturate dalla Stazione Spaziale Internazionale Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La costa occidentale dellasi sta preparando per l’arrivo dell’, con quasi di 7.3 milioni di persone che sono state invitate a lasciare la zona, in una delle più grandi evacuazioni nella storia dello stato. Secondo l’ultimo aggiornamento del National Hurricane Center, l’dovrebbe arrivare a terra già alle 23 di mercoledì sera (le 5 di giovedì in Italia) o entro le prossime 12 ore, da qualche parte vicino a Sarasota. Con solo 12 ore rimanenti sull’acqua,probabilmente atterrerà ancora come un grandecon una forza di categoria 3 o 4 sulla scala Saffir-Simpson, dove il massimo è 5. Il presidente Joe Biden l’ha definita «la tempesta del secolo». «È diversa da qualsiasi cosa abbiamo visto prima», gli ha fatto eco la vicepresidente Kamala Harris.

