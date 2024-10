Lapresse.it - Ue, prof. Bocconi: “Dipendiamo da tecnologie cinesi per obiettivi 2030”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gianmarco Ottaviano,essore ordinario della Cattedra Achille e Giulia Boroli in Studi Europei all’Università, spiega a LaPresse come l’Unione Europea dipenda dalleper raggiungere gli obbiettivi che si è prefissata entro il. “Dal punto di vista europeo la situazione è un po’ delicata, perché nel momento in cui ci siamo impegnati a una transizione verso l’elettrico senza avere, per il momento, nessun vantaggio competitivo nelledi transizione, ci troviamo a dover scegliere tra poter raggiungere glidi elettrificazione che ci siamo dati nei prossimi anni e quello di non importare troppo ledi transizione dalla Cina in modo da favorire la trasformazione strutturale della nostra industria”, spiega Ottaviano.