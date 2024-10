Torella dei Lombardi diventa il set del docufilm “La Patria del cinema” di Modestino Di Nenna (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lunedì 14 ottobre, a Torella dei Lombardi, in provincia di Avellino, partiranno le riprese del docufilm corto dal titolo “La Patria del cinema”. L’opera cinematografica scritta e diretta dal regista Modestino Di Nenna, racconterà le origini torellesi di Sergio Leone e la famiglia De Laurentiis Avellinotoday.it - Torella dei Lombardi diventa il set del docufilm “La Patria del cinema” di Modestino Di Nenna Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lunedì 14 ottobre, adei, in provincia di Avellino, partiranno le riprese delcorto dal titolo “Ladel”. L’operatografica scritta e diretta dal registaDi, racconterà le origini torellesi di Sergio Leone e la famiglia De Laurentiis

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torella dei Lombardi - i Vigili del Fuoco eliminano un favo di calabroni in una cabina ENEL - La squadra dei Vigili del distaccamento di Lioni su richiesta dell'ENEL, è dovuta intervenire nel territorio del comune di Torella Dei Lombardi in via Borgo San Giacomo, per la bonifica di un'eccezionale favo di calabroni posizionato all'interno di una cabina ENEL. Infatti il personale intento... (Avellinotoday.it)

Torella dei Lombardi - al rifiuto dell'ennesima richiesta di denaro spara contro l'auto della madre - I Carabinieri della Stazione di Torella dei Lombardi, in collaborazione con i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Montella, all’esito di un’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, hanno dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in... (Avellinotoday.it)

Bull's Night accende Torella dei Lombardi : una serata di musica - divertimento e pura energia - Torella dei Lombardi si prepara a vivere una serata elettrizzante con la Bull's Night, che si terrà sabato 14 settembre 2024 in Piazza Europa. A partire dalle 21:00, l'evento promette una notte all'insegna della musica, dell'energia e del divertimento. Con un DJ set di prim'ordine, composto da... (Avellinotoday.it)

Ladri in azione a Nusco - Montella e Torella Dei Lombardi messi in fuga dai Carabinieri - I Carabinieri, infatti, hanno motivo di ritenere che i predetti, in precedenza, siano stati gli autori di 2 furti in abitazione consumati a Nusco e Torella dei Lombardi e, successivamente, del furto di un veicolo a Montella utilizzato per allontanarsi dalla provincia di Avellino. ... (Puntomagazine.it)

Torella dei lombardi : i bambini del centro estivo in visita alla stazione Carabinieri - Appena arrivati, i piccoli hanno subito animato l’ambiente con la loro vivacità, pronti a scoprire i segreti del lavoro dei Carabinieri. L’immagine cattura l’allegria e la curiosità che hanno caratterizzato l’incontro, testimoniando l’importanza di creare momenti di avvicinamento tra i giovani ... (Puntomagazine.it)