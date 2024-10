Sicurezza negli ospedali, la proposta: "Coinvolgere i volontari per mediare fra medici e familiari durante le attese" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella mattinata odierna, presso questo Palazzo del Governo, il Prefetto di Messina, Cosima Di Stani, ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel corso del quale è stato approfondito il tema della Sicurezza nelle strutture sanitarie, anche alla Messinatoday.it - Sicurezza negli ospedali, la proposta: "Coinvolgere i volontari per mediare fra medici e familiari durante le attese" Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella mattinata odierna, presso questo Palazzo del Governo, il Prefetto di Messina, Cosima Di Stani, ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e laPubblica, nel corso del quale è stato approfondito il tema dellanelle strutture sanitarie, anche alla

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Minacce e aggressioni - serve più sicurezza negli ospedali - Un uomo di 52 anni verso le 21 ha fatto irruzione nella sala d’attesa pedonale del Pronto soccorso armato di una spranga di ferro, minacciando medici, infermieri, pazienti e vigilantes. Episodi di minacce con persone alterate e pericolose sono all'ordine del giorno, anzi della notte dove sono più frequenti. (Ilrestodelcarlino.it)

Sicurezza negli eventi : se ne discute a Casarsa - . Casarsa della Delizia, anche grazie alle best practice legate alla sua storica Sagra del Vino, sarà per una sera polo di riferimento a livello regionale per l’organizzazione di eventi pubblici. Si terrà infatti giovedì 3 ottobre alle 20:30 nella Sala Consiliare di Palazzo Burovich de Zmajevich un. (Pordenonetoday.it)

Serie A - De Siervo : “Entro il 2025 tutte le misure per migliorare la sicurezza negli stadi” - Il problema di una parte della tifoseria organizzata è un tema che la Lega ha denunciato da tempo“. The post Serie A, De Siervo: “Entro il 2025 tutte le misure per migliorare la sicurezza negli stadi” appeared first on SportFace. . È presto per dare un giudizio sostanziale, ma massima fiducia nel lavoro degli inquirenti. (Sportface.it)