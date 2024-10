Russia: Cremlino smentisce telefonate fra Putin e Trump (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (LaPresse) – Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha negato che il presidente russo Vladimir Putin abbia parlato al telefono con Donald Trump sette volte dopo che quest’ultimo ha lasciato la Casa Bianca nel gennaio 2021. “Non, non è vero”, le sue parole riportate dalle Tass. Il riferimento è a quanto scritto dalla leggenda del giornalismo americano Bob Woodward nel suo nuovo libro ‘War’. Lapresse.it - Russia: Cremlino smentisce telefonate fra Putin e Trump Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (LaPresse) – Il portavoce del, Dmitry Peskov, ha negato che il presidente russo Vladimirabbia parlato al telefono con Donaldsette volte dopo che quest’ultimo ha lasciato la Casa Bianca nel gennaio 2021. “Non, non è vero”, le sue parole riportate dalle Tass. Il riferimento è a quanto scritto dalla leggenda del giornalismo americano Bob Woodward nel suo nuovo libro ‘War’.

