Ritorna la Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro: un “Hub delle Opportunità” nella Giffoni Multimedia Valley dal 3 al 6 dicembre (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, il più grande evento del Mezzogiorno dedicato alle tematiche dell’orientamento, della Formazione professionale e dell’inserimento lavorativo, approda alla Multimedia Valley di Giffoni. Dal 3 al 6 dicembre, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Super Sud e organizzata dal Gruppo Stratego, in partnership con il Giffoni Innovation Hub, ritornerà con un format caratterizzato dalla parola chiave “Opportunità”. Zon.it - Ritorna la Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro: un “Hub delle Opportunità” nella Giffoni Multimedia Valley dal 3 al 6 dicembre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ladellae del, il più grande evento del Mezzogiorno dedicato alle tematiche dell’orientamento, dellaprofessionale e dell’inserimento lavorativo, approda alladi. Dal 3 al 6, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Super Sud e organizzata dal Gruppo Stratego, in partnership con ilInnovation Hub, ritornerà con un format caratterizzato dalla parola chiave “”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al Giffoni Multimedia Valley ritorna la Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro - Spettacoli-Eventi: Giovanni D'Avenia, Presidente della Fondazione Super Sud: “Evoluzione del format con più opportunità, visioni e riflessioni sul mondo d ... (cilentonotizie.it)

Ecipa Brindisi: posti disponibili per il corso gratuito di Tecnico per la trasformazione energetico-ambientale - ECIPA Brindisi informa che vi sono posti disponibili per la partecipazione GRATUITA al corso IFTS (Istruzione e formazione tecnico Superiore) finanziato dalla R ... (brundisium.net)

Volkswagen Tayron, arriva nel 2025 il nuovo Suv fino a 7 posti - Primo contatto con la Volkswagen Tayron. Erede della Tiguan Allspace, sarà venduta a 5 o 7 posti con un’ampia rosa di motori tra cui due plug-in hybrid con autonomia elettrica fino a 100 km ... (gazzetta.it)