Picchiata dal marito perché fumava: «Solo le donnacce lo fanno». Condannato per maltrattamenti e lesioni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) FALCONARA MARITTIMA - Litigi e botte continue. Sarebbe stata la routine in casa di una coppia di moldavi dove a dicembre di due anni fa, all’ennesimo pugno preso, la donna è fuggita di casa. Ha raggiunto la caserma dei carabinieri per denunciare il coniuge violento e lo ha fatto arrestare Anconatoday.it - Picchiata dal marito perché fumava: «Solo le donnacce lo fanno». Condannato per maltrattamenti e lesioni Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) FALCONARA MARITTIMA - Litigi e botte continue. Sarebbe stata la routine in casa di una coppia di moldavi dove a dicembre di due anni fa, all’ennesimo pugno preso, la donna è fuggita di casa. Ha raggiunto la caserma dei carabinieri per denunciare il coniuge violento e lo ha fatto arrestare

