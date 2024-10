'Netanyahu convoca per domani il gabinetto per l'ok sull'Iran' (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il premier israeliano Benyamin Netanyahu convocherà domani un gabinetto di sicurezza sull'Iran. Lo riferisce Axios, ricordando che secondo la legge israeliana il primo ministro ha bisogno di un voto del gabinetto per un'azione militare significativa che potrebbe portare a una guerra totale con Teheran. La rappresaglia israeliana, hanno detto funzionari al sito, "sarà significativa e comprenderà probabilmente una combinazione di raid aerei contro obiettivi militari in Iran e attacchi sotto copertura, come quello che ha ucciso il leader di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran". Quotidiano.net - 'Netanyahu convoca per domani il gabinetto per l'ok sull'Iran' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il premier israeliano Benyaminconvocheràundi sicurezza. Lo riferisce Axios, ricordando che secondo la legge israeliana il primo ministro ha bisogno di un voto delper un'azione militare significativa che potrebbe portare a una guerra totale con Teheran. La rappresaglia israeliana, hanno detto funzionari al sito, "sarà significativa e comprenderà probabilmente una combinazione di raid aerei contro obiettivi militari ine attacchi sotto copertura, come quello che ha ucciso il leader di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il gabinetto israeliano ha autorizzato il governo Netanyahu a rispondere all’attacco di Hezbollah - La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha ribadito il sostegno incrollabile alla sicurezza di Israele, mentre il Segretario di Stato Antony Blinken ha sottolineato la necessità di evitare ulteriori escalation. Gli sforzi diplomatici sono in corso per cercare di disinnescare la tensione, ma il rischio di un conflitto regionale è sempre più ampio e reale. (Linkiesta.it)

Il gabinetto israeliano ha autorizzato il governo Netanyahu a rispondere all’attacco di Hezbollah - . Hezbollah ha aumentato il livello di allerta ed evacuato siti chiave nel sud del Libano e nella Valle della Bekaa, preparandosi a possibili ritorsioni israeliane. Gli sforzi diplomatici sono in corso per cercare di disinnescare la tensione, ma il rischio di un conflitto regionale è sempre più ampio è reale. (Linkiesta.it)

Mo : Netanyahu rientrato in Israele - nel pomeriggio gabinetto di guerra - L'articolo Mo: Netanyahu rientrato in Israele, nel pomeriggio gabinetto di guerra sembra essere il primo su CalcioWeb. Il premier ha convocato il gabinetto di sicurezza alle 16 ora locale (le 15 in Italia). (Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è atterrato all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, dopo aver anticipato di diverse ore il volo di ritorno dagli Usa in Israele a ... (Calcioweb.eu)