Iltempo.it - Marino (Avs): "Orban dittatore, ha istituito organi per propaganda come Hitler e Mussolini"

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Strasburgo, 09 ottobre 2024 Abbiamo assistito alla messa in scena di un essere che vorrebbe nascondere la drammatica realtà del suo regime. Lo ha dichiarato l'europarlamentare di Avs, Ignazio, nel corso della sessione plenaria di Strasburgo, a seguito dell'intervento del premier ungherese, Viktor. "Ha parlato di valori mentre calpesta la carta dei diritti fondamentali dell'Ue. L'Europa continua a trattenere i fondi destinati ai cittadini ungheresi, perchè non vuole che vengano utilizzati da un. Unche haper legge l'Ufficio per ladi Stato,fecero prima di lui. Ha fatto bene a citare fra i suoi amici chi non disdegna il saluto fascista,alcuni cosiddetti leader italiani. L'Europa è un'unione di valori, e noi li difenderemo", ha detto. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev