Il gruppo Thyssenkrupp annuncia 560 esuberi nelle sedi italiane della Berco Indispensabile per rafforzare la posizione competitiva

Lavoratori appesi a un filo alla Berco di Copparo, produttore di sottocarri cingolati, dopo che l'azienda ha annunciato un piano di tagli pesantissimo: 560 esuberi tra Copparo e Castelfranco Veneto. I vertici dell'azienda metalmeccanica di proprietà del colosso tedesco Thyssenkrupp, in una nota spiegano: "Siamo pienamente consapevoli del peso di queste scelte, che avranno un impatto diretto sui nostri dipendenti. Tuttavia, siamo convinti che siano misure indispensabili per rafforzare la nostra posizione competitiva e assicurare un futuro più stabile all'azienda. Vogliamo ribadire il nostro impegno a mantenere aperto il dialogo con le rappresentanze sindacali e lavorare insieme per individuare soluzioni che possano mitigare al massimo l'impatto sociale di questa riorganizzazione".

