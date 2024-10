Elezioni regionali, Fiumi (Civici per de Pascale): "Basta sciacallaggio sulla pelle degli alluvionati" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Basta sciacallaggio sulla pelle degli alluvionati, la politica ha il dovere di concentrarsi sulle cose concrete e, soprattutto, sulle soluzioni". Così Michele Fiumi, candidato al prossimo consiglio regionale con la lista "Civici, con de Pascale Presidente". Nel suo ruolo di ex portavoce del Forlitoday.it - Elezioni regionali, Fiumi (Civici per de Pascale): "Basta sciacallaggio sulla pelle degli alluvionati" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ", la politica ha il dovere di concentrarsi sulle cose concrete e, soprattutto, sulle soluzioni". Così Michele, candidato al prossimo consiglio regionale con la lista ", con dePresidente". Nel suo ruolo di ex portavoce del

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calamità - dibattito verso le regionali. Ugolini : "Fiumi senza manutenzioni". De Pascale : "Il Governo collabori" - Un botta e risposta che ha tenuto al centro, inevitabilmente, il nodo delle alleanze per il candidato del centrosinistra e per la candidata del centrodestra. Ugolini poi ha attaccato sulla "mancata manutenzione" dei fiumi. L’affondo invece di De Pascale: "Il ministro Musumeci ha detto che hanno ... (Ilrestodelcarlino.it)

Ambientalisti - post alluvione e manutenzione dei fiumi : botta e risposta fra de Pascale e Ugolini - "Il fondamentalismo ambientalista non ha permesso di fare tante cose negli ultimi 15 anni, quel tipo di fanatismo sta distruggendo la Regione". E bisogna capire che gli imprenditori agricoli non sono dei 'ladri', serve fiducia da parte del sistema. Una gaffe involontaria, non era colpa sua, servono ... (Ilrestodelcarlino.it)

Fiumi da RinnoviAmo alle Regionali : "Con de Pascale sguardo al futuro" - Serve unità d’intenti a partire dalle istituzioni. Quale ruolo per la Romagna in questa Regione? "Serve che la Romagna smetta di essere Cenerentola e diventi protagonista in regione: credo che ciò possa essere fatto riconoscendo la Romagna come Area metropolitana. Fiumi, che correrà quindi per un ... (Ilrestodelcarlino.it)

Il sindaco de Pascale : "Fiumi monitorati - ora massima attenzione ai canali" - Mentre continuano incessanti le piogge, nella mattinata di oggi arriva un aggiornamento dal sindaco di Ravenna, Michele de Pascale: "La situazione durante la nottata è stata molto difficile, principalmente sul fiume Montone e Lamone, con livelli idrometrici molto elevati che ora stanno... (Ravennatoday.it)

Elezioni regionali - Michele Fiumi si candida nella lista dei civici per de Pascale - La lista civica Rinnoviamo Forlì, dopo le elezioni comunali, si presenta alle elezioni regionali con un candidato consigliere, Michele Fiumi nel collegio di Forlì-Cesena, all’interno della lista dei civici per de Pascale Presidente. . "Sono nato e cresciuto a Forlì, nella parrocchia dei Romiti ... (Forlitoday.it)