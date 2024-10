Dopo un video davanti alle telecamere, il ragazzo di Perugia ha capito di non amare pià la fidanzata. Per la gioia della single Sofia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella quinta puntata di Temptation Island 2024 su Canale 5 un’altra coppia è scoppiata durante il falò di confronto anticipato. Si tratta di Anna e Alfred. Con lui che è uscito dal programma con la sexy tentatrice Sofia, lasciando la compagna fra le lacrime. Iodonna.it - Dopo un video davanti alle telecamere, il ragazzo di Perugia ha capito di non amare pià la fidanzata. Per la gioia della single Sofia Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella quinta puntata di Temptation Island 2024 su Canale 5 un’altra coppia è scoppiata durante il falò di confronto anticipato. Si tratta di Anna e Alfred. Con lui che è uscito dal programma con la sexy tentatrice, lasciando la compagna fra le lacrime.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dopo aver visto il video in cui il fidanzato bacia la single Sofia - cosa deciderà di fare? Lo perdonerà o gli dirà addio? - “Temptation Island 2024”, Alfred e Anna. (Mediaset) Leggi anche › “Temptation Island 2024”, quarta puntata: Diandra e Valerio alla scelta finale, falò per Alfred e Anna? Antonio e Titty si ... (Iodonna.it)

Temptation Island - Sofia Costantini ha tradito Alfred Ekhator dopo il programma? La segnalazione sulla tentatrice - Temptation Island: la segnalazione shock su Sofia Costantini La segnalazione inviata a Deianira Marzano ha rivelato un retroscena sorprendente sulla tentatrice Sofia Costantini. Se le voci si confermeranno vere, la loro storia potrebbe già essere vicina alla fine, proprio come quella tra Alfred e ... (Anticipazionitv.it)

Alfred e Anna dopo Temptation Island : lui esce con Sofia ma viene tradito? Lo scoop - Resosi conto della cosa, è stato direttamente lui stesso a richiedere il falò di confronto per comunicare la sua decisione alla sua fidanzata. Alfred e Sofia dopo Temptation Island: lei lo ha tradito? Ebbene, la storia tra Anna e Alfred sembra destinata a concludersi dopo Temptation Island, ma che ... (Tutto.tv)

Temptation Island 12 - quarta puntata : Diandra e Valerio escono separati dopo il falò di confronto anticipato - Alfred bacia la tentatrice Sofia - La ragazza calabrese ha deciso di vedere le immagini che la scorsa settimana non aveva voluto guardare. Valerio appare molto interessato a Yulia. Ma il meglio o il peggio deve ancora arrivare! Al falò con le fidanzate, dopo l’ennesimo video in cui Antonio fa il provolone con la sua tentatrice, ... (Isaechia.it)

Sofia Gambato muore a 17 anni dopo cinque giorni di agonia in ospedale : «Stava andando a scuola - era un'alunna modello» - Dramma a Padova. Sofia Gambato è morta in ospedale dopo cinque giorni di agonia in ospedale. La 17enne era rimasta vittima di un tragico incidente, in via Belzoni, in pieno... (Leggo.it)