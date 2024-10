Donna uccisa nell’Aretino: “Il movente? Un litigio per i pulcini di pavone” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arezzo, 9 ottobre 2024 – Ci sarebbe stata una lite per dei pulcini di pavone all’origine del delitto di Pozzo della Chiana: lo dice Irfan Muhamed Rana, reo confesso dell’omicidio della psicoterapeuta Letizia Girolami, 72 anni. Secondo il racconto del 37enne pakistano a far scattare la molla omicida sarebbero state l'irritazione e alcune parole dure della Donna nei confronti del marito (da lui considerato «un grande amico») a causa della sparizione di alcuni pulcini di pavone durante un temporale la notte precedente nel parco del casolare di Foiano della Chiana (Arezzo). A raccontare la dinamica lo stesso 37enne, arrestato dai carabinieri con l'ipotesi di omicidio volontario. Lanazione.it - Donna uccisa nell’Aretino: “Il movente? Un litigio per i pulcini di pavone” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arezzo, 9 ottobre 2024 – Ci sarebbe stata una lite per deidiall’origine del delitto di Pozzo della Chiana: lo dice Irfan Muhamed Rana, reo confesso dell’omicidio della psicoterapeuta Letizia Girolami, 72 anni. Secondo il racconto del 37enne pakistano a far scattare la molla omicida sarebbero state l'irritazione e alcune parole dure dellanei confronti del marito (da lui considerato «un grande amico») a causa della sparizione di alcunididurante un temporale la notte precedente nel parco del casolare di Foiano della Chiana (Arezzo). A raccontare la dinamica lo stesso 37enne, arrestato dai carabinieri con l'ipotesi di omicidio volontario.

