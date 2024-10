Trekking urbano alla scoperta dell’anguilla (Di martedì 8 ottobre 2024) In occasione della XXI Giornata nazionale del Trekking urbano, il prossimo 31 ottobre si andrà alla "scoperta dell’anguilla di Comacchio tra natura storia e tradizioni". L’iniziativa è curata da Msp Italia – Comitato di Ferrara, in collaborazione con il Comune di Comacchio, con i partecipanti che potranno scegliere tra due percorsi di Trekking e usufruire di convenzioni con Po Delta Tourism. Come detto, due sono i percorsi previsti. Il percorso Green (tempo di percorrenza quattro ore e mezza circa, per complessivi 15 chilometri, difficoltà media): la partenza è prevista alle 9 per le Valli di Comacchio, con ritrovo al parcheggio San Pietro, dove sarà possibile lasciare l’auto. Ilrestodelcarlino.it - Trekking urbano alla scoperta dell’anguilla Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) In occasione della XXI Giornata nazionale del, il prossimo 31 ottobre si andràdi Comacchio tra natura storia e tradizioni". L’iniziativa è curata da Msp Italia – Comitato di Ferrara, in collaborazione con il Comune di Comacchio, con i partecipanti che potranno scegliere tra due percorsi die usufruire di convenzioni con Po Delta Tourism. Come detto, due sono i percorsi previsti. Il percorso Green (tempo di percorrenza quattro ore e mezza circa, per complessivi 15 chilometri, difficoltà media): la partenza è prevista alle 9 per le Valli di Comacchio, con ritrovo al parcheggio San Pietro, dove sarà possibile lasciare l’auto.

