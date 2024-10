Scontri dopo la piazza pro Pal, 24enne agli arresti domiciliari (Di martedì 8 ottobre 2024) I poliziotti lo accusano ma i video sembrano invece scagionarlo. Intanto Tiziano Lovisolo, il 24enne marchigiano arrestato dopo gli Scontri di sabato scorsa alla fine della manifestazione palestinese, va ai Scontri dopo la piazza pro Pal, 24enne agli arresti domiciliari il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Scontri dopo la piazza pro Pal, 24enne agli arresti domiciliari Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di martedì 8 ottobre 2024) I poliziotti lo accusano ma i video sembrano invece scagionarlo. Intanto Tiziano Lovisolo, ilmarchigiano arrestatoglidi sabato scorsa alla fine della manifestazione palestinese, va ailapro Pal,il manifesto.

