Melania Trump e re Carlo sono amici di penna da anni | la rivelazione dell’ex first lady

(Adnkronos) – Melania Trump ha rivelato di essere amica di penna di re Carlo, con il quale condivide una "corrispondenza continua" dopo il loro primo incontro avvenuto nel 2005. L'inaspettata amicizia tra il sovrano e la moglie di Donald Trump è stata rivelata nel libro di memorie dell'ex modella 'Melania: A Memoir', recensito dal New

Da anni re Carlo e Melania Trump intrattengono un'amicizia epistolare. La rivelazione dell'ex first lady ha fatto il giro del web - Chi dei due dice la verità? Chissà, forse Melania e re Carlo, nelle loro lettere, ne hanno parlato. Una confessione riportata qualche giorno fa dal New York Times, in occasione di una recensione del libro, che ha fatto subito il giro del web. Quattordici anni dopo il secondo incontro vis-a-vis, a ... (Amica.it)