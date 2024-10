Laura Ravetto derubata sul treno l’ira della leghista in Aula senza trucco | Gli venisse un’allergia! – Il video

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 8 ottobre 2024) Dramma nella Lega, e per giunta sulche dovrebbe vigilare Matteo Salvini: alla deputata del Carrocciohanno sgraffignato mentre lei era distratta «cinque minuti» la trousse dei trucchi, che qualcosa doveva valere anche solo per la griffe del contenitore: Prada. Il malandrino o forse semplice feticista, ha costretto laad entrare oggi a Montecitorio e a partecipare alla seduta distruccata. Certo lei non perdona, e lancia nelle sue storie Instagram la “fatwa” personale al ladro o ladra: «Spero che usando i miei trucchi ti venga!» L'articolosulin: «Gli!» – Ilproviene da Open.