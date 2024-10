Ipswich | si taglia mentre lavava i piatti Tuanzebe ha rischiato amputazione del pollice

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Guai grossi per Axel, difensore ex Manchester United adesso in forza all’Town neopromosso in Premier League. Il centrale congolese, infatti, come riporta L’Equipe si èto in modo grave ala casa ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per scongiurare il rischio – concreto – di un’. Lo ha rivelato il suo tecnico, Kieran McKenna, e per fortuna dunque per il ventiseienne c’è il lieto fine e non la perdita del dito. Dovrà stare però ai box per almeno un mese.: sihadelSportFace.